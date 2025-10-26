Haberler

Luccas Claro Başarıyla Ameliyat Oldu

Güncelleme:
Eyüpspor, Trabzonspor maçı sonrası sakatlanan oyuncusu Luccas Claro'nun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Rehabilitasyon süreci kulüp sağlık ekibi tarafından takip edilecek.

ikas Eyüpspor, dün Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luccas Claro, dün geçirdiği sakatlığın ardından bugün Acıbadem Taksim Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Dr. Arda Çınar tarafından başarıyla ameliyat edilmiştir. Rehabilitasyon süreci kulüp sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
