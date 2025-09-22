Haberler

Lucas Torreira Konyaspor Maçında İlk Golünü Attı

Lucas Torreira Konyaspor Maçında İlk Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor ile oynanan maçta 64. dakikada attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor maçıyla bu sezon ilk kez gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan kullanılan taş atışının ardından topla buluşan Torreira, ceza sahası dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı. Maça 11'de başlayan Lucas Torreira'nın yerine 68. dakikada Mario Lemina oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.