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Lucas Torreira, Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Çaykur Rizespor maçında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı. Müsabakanın 31. dakikasında Wilfried Zaha'nın ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu kale önünde Torreira tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynadıkları ilk maç öncesindeki basın toplantısında sarı-kırmızılı forma ile gol atamamasının hatırlatılması üzerine Torreira, "Her akşam hayalini kuruyorum bu forma ile bir gol atacağım diye. Geldiğimden beri atamıyorum. Bu kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. İçten içe de gol atmak istiyorum" demişti.

Galatasaray ile 71. resmi maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Rizespor'a karşı attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torrreira, 78. dakikada oyun çıktı ve yerine Tanguy Ndombele girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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