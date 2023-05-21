Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Lucas Torreira, Eyüpspor Ankara Keçiörengücü maçını takip ediyor

Lucas Torreira, Eyüpspor Ankara Keçiörengücü maçını takip ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ediyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde play-off'lara kalma adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya ev sahibi takımın taraftarlara yoğun ilgi gösterirken, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da maçı tribünden takip ediyor. - İSTANBUL

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Eyüpspor Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title