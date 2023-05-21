Lucas Torreira, Eyüpspor Ankara Keçiörengücü maçını takip ediyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde play-off'lara kalma adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya ev sahibi takımın taraftarlara yoğun ilgi gösterirken, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da maçı tribünden takip ediyor. - İSTANBUL