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Luan Peres, İstanbul'da

Luan Peres, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Luan Peres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Luan Peres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, Fransa'nın Marsilya kentinden İstanbul Havalima'nı geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra dinleneceği otele doğru yola çıktı. Peres'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe İstanbul Marsilya Fransa Spor Haberler

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