Luan Peres Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Attığım golle takımıma yardım edebildiğim için ayrıca mutluyum

Böyle süreçler her futbolcu için zor olur

İyi oyunculardan kurulu bir takımız

SEZER AFŞAR İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, Biz Fenerbahçe'de oynuyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. 2, 3 maçımız kaldı. Tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli forma altında ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Luan Peres, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Luan Peres, Galibiyet elde ettiğimiz için mutluyuz. Derbi maçıydı ve önemli bir maçtı. Dolayısıyla bu maçı 3 puanla kapatmamız gerekiyordu. Netice itibariyle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. 3 golle galip geldiğimiz bir maç oldu. Takım olarak saha içerisinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben de attığım golle takımıma yardım edebildiğim için ayrıca mutluyum ifadelerini kullandı.

BÖYLE SÜREÇLER HER FUTBOLCU İÇİN ZOR OLUR

Uzun süren bir sakatlıktan geri döndüğünü ve golü attığında kendisini çok mutlu hissettiğini aktaran Peres, Benim açımdan kritik bir dönemdi. 7 aylık bir süre sahada değildim. Maalesef bir diz sakatlığım söz konusuydu. Böyle süreçler her futbolcu için zor olur. Ben geri döndüm, geri döndüğüm için mutluyum. Golü attıktan sonra kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Aynı zamanda o anda eşimi düşündüm. Eşime selam verdim. Çünkü o zorlu periyotta, dönemde bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla böyle bi an gerçekleşti şeklinde konuştu.

İYİ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMIZ

Takımdan her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yaptığına dikkat çeken Brezilyalı savunmacı, Bana göre sahada olan her takım arkadaşım takıma yardımcı olmak ister, bunda hiçbir şüphe yok. Çünkü herkesin isteği aynı, burada bir farklılık söz konusu değil. Her takım arkadaşım kazanmak için oynar. Bununla ilgili yorum yapması, bir şey söylemesi zor. Farklı mı olurdu bilemiyorum. Bununla ilgili kesin bir yorum yapamıyorum. Şunu biliyorum ki biz iyi bir takımız. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bana göre bunu saha içinde de gösterebiliyoruz. Bütün arkadaşlarım sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bu bir oyuncuya bağlı mıdır, değil midir Bir şey söyleyemiyorum. Sahada olan herkes takıma yardım etmek için sahada diye konuştu.

HEM LİGİ HEM DE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ

Hem lig hem de kupada şampiyonluk yaşamak istediklerini ifade eden Peres, şöyle konuştu

Bizler oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Diğer rakiplerimizin oynayacağı maçlardan bağımsız olarak kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Bir kupa maçı oynayacağız. Bu maç da çok önemli. O maça odaklanacağız. Biz Fenerbahçe'de oynuyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. 2, 3 maçımız kaldı. Tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz.

HOCAMIZ, İLERİDE TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIMCI OLMAMI DA İSTİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus'un hücum hattındaki arkadaşlarına yardımcı olmasını istediğini belirten Peres, Defans oyuncuları sürekli olarak gol atan oyuncular değildir. Bugün yarattığımız şansla beraber golü atmış oldum. Bundan dolayı mutluyum. Bu biraz dizilişle alakalı. Biraz serbestlik söz konusu. Hocamız, ileride takım arkadaşlarıma yardımcı olmamı da istiyor. Bu konuda ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada attığım gol için mutlu olduğumu söyleyebilirim dedi.

SOL BEK DE OYNASAM, STOPER DE OYNASAM TEK AMACIM TAKIMA YARDIMCI OLABİLMEK

Jorge Jesus'un görev verdiği her bölgede görev yapacağını, önemli olanın takıma yardımcı olmak olduğunu söyleyen Peres, şu ifadeleri kullandı

Sol bek de oynasam, stoper de oynasam tek amacım takıma yardımcı olabilmek. Defansif pozisyonda oynadığınız zaman zaten birinci göreviniz daima arkayı kapatmaktır. Hocanın benden istediği sol bek oynamamsa tabii ki sol bek de oynarım. Karar tamamıyla hocaya ait. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım takımım adına en iyisini yapmak için hazırım. Benim açımdan sol bek ya da stoper oynamak çok önemli değil. Önemli olan takıma yardımcı olmak.

HERKES TAKIMI İÇİN EN İYİSİNİ YAPIYOR

Maçın oyuncusu olarak kimi seçtiği yönünde gelen bir soru üzerine Peres, sözlerini şöyle noktaladı

İrfan Can bugün kaleyi şahane şekilde savundu. Onun bu performansı gerçekten çok önemliydi. Öte andan Valencia ile ilgili konuşacak olursam, o bizim golcülerimizden, takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Aynı şekilde Batshuayi sakatlıktan döndükten sonra iyi bir performans ortaya koyuyor. Bugün de golünü attı. Bu 4'lüden hangisini seçerdim açıkçası zor. Herkes takımı için en iyisini yapıyor. İrfan kalesinde devleşti. Batshuayi ve Valencia'nın golleri var. Bana göre sayılan isimler takımı için elinden geleni ortaya koydu.