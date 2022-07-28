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Luan Peres, Fenerbahçe için geliyor

Luan Peres, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Luan Peres'i İstanbul'a getiriyor.

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Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Luan Peres'i İstanbul'a getiriyor.

Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelere devam eden Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres ve kulübü ile anlaşma sağladı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Fenerbahçe Marsilya İstanbul Spor Haberler

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