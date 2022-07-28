Luan Peres, Fenerbahçe için geliyor Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Luan Peres'i İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Luan Peres'i İstanbul'a getiriyor. Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelere devam eden Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres ve kulübü ile anlaşma sağladı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Spor Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın Fenerbahçe Marsilya İstanbul Spor Haberler

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