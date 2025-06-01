Los Angeles FC, Kulüpler Dünya Kupası'nda Gruba Kalmayı Başardı

Los Angeles FC, Kulüpler Dünya Kupası'nda Gruba Kalmayı Başardı
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2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles FC, play-in maçında Meksika takımı Club America'yı 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Maçta BAFC, uzatmalarda Denis Bouanga'nın attığı golle galip geldi.

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynana maçta Club America, 64. dakikada Brian Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Mücadelenin 89. dakikasında Igor Jesus'un fileleri havalandırmasıyla eştiği yakalayan Los Angeles, uzatmalara götürdüğü maçı 115. dakikada Denis Bouanga'nın ayağından bulduğu golle kazandı.

LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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