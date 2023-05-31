Londra'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Galatasaraylılar, Ankaragücü'nü 4-1 yenmesinin ardından şampiyonluk coşkusunu kuzey Londra'da kutladı. Londra'da bir aryaya gelerek maçı izleyen Galatasaray taraftarları, son düdüğün çalınmasıyla birlikte konvoylarla şampiyonluğu kutladı. Kutlamalara 300'e yakın Galatasaraylı katılırken, Arsenal Stadyumu'nun önüne gelerek kutlama gerçekleştirildi. Meşaleler ve sloganlarla şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarına İngiliz Polisi ise yolu kapatmamaları için uyarıda bulundu. Kutlama gerçekleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sloganlar attıktan sonra dağıldı.