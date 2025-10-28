London Lions, Kaptanı Ovie Soko'yu Sakatlandı
BKT Avrupa Kupası'nda yarın Türk Telekom ile karşılaşacak olan London Lions, takım kaptanı Ovie Soko'nun ayak bileğinden sakatlandığını ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Soko, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon üç maçta 6,7 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.
Ligde 6'da 6 yapan London Lions, BKT Avrupa Kupası'nda ise oynadığı 4 maçın ikisini kazandı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor