Lodos İnegöl'de Futbol Tesisi Hasarına Yol Açtı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan futbol tesisi, şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü. Lodosun etkisiyle futbol sahasının tel örgülü demirleri yıkıldı ve saha kullanılamaz hale geldi.
Lodos halı sahanın demirlerini yıktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak açılan futbol tesisi, şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü.
Dün akşam saatlerinden sonra etkisini arttıran lodos, İnegöl'de ev ve işyerlerine zarar verdi. Çatıları uçuran lodos Cerrah Mahallesi'nde de futbol tesisine zarar verdi. Futbol sahasının tel örgülü demirlerini yıkan lodos, yeni açılan sahayı kullanılamaz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor