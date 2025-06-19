Liverpool'un Yıldızı Jeremie Frimpong Bodrum'da Eğlendi
Liverpool'un oyuncusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti ve eğlenceli anları Yalıkavak'taki bir restoranda kaydedildi. 600 bin TL'lik hesap ödedi.
Liverpool'un yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki futbolcunun, bir eğlence mekanındaki neşeli anları kameralara yansıdı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki oyuncunun, önceki gece Yalıkavak'ta bulunan popüler bir Yunan restoranındaki eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ünlü futbolcunun söz konusu akşamda yaklaşık 600 bin TL hesap ödediği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor