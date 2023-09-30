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Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildi

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1 yenildi. Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.