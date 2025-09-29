Liverpool Teknik Direktörü Slot: Galatasaray Zor Bir Rakip

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'ın kendileri için zor bir rakip olduğunu belirterek, sarı-kırmızılılarının kazanmayı bilen bir takım olduğunu söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de İngiliz ekibi Liverpool ile sahasında karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldukları maçtan etkilenmediklerini belirten Hollandalı teknik adam, "Eğer kupalar kazanmak istiyorsanız, her maçta elinizden geleni sahaya yansıtmalısınız. Her zaman en iyi futbolunuzu oynamalısınız" dedi.

"Önemli forvet oyuncularımız var"

Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadroya kattıklarını aktaran Slot, "Önemli forvet oyuncularımız var. Diogo Jota'nın vefatıyla inanılmaz kötü bir trajedi yaşadık. Darwin Nunez'in yerine bir oyuncu almayı düşünüyorduk. Bu trajediden dolayı takıma iki forvet aldık. Biz, her zaman iyi oyuncuları kadroya kattık" diye konuştu.

"İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor"

Takım halinde savunma ve hücum yaptıklarını söyleyen Slot, "Topa sahip olmak ilk amacımız değil. Liverpool, benden önce de topa sahip oluyordu. Bazen de rakip takımlar da savunmaya odaklanıp buna izin veriyorlar. Tüm takımlar artık fit, dikine oynamak modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. İleri dörtlümüz, geriye kapanan takımların kilidini açmak için çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.

" Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım"

Şu anda Liverpool'un yardımcı antrenörü olan ve daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile Galatasaray maçı için konuştuğunu aktaran Slot, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum. Ayrıca Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı da izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Trendyol Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bile bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar" şeklinde konuştu.

"Yediğimiz golleri analiz ediyorum"

Çok iyi savunma oyuncularına sahip olduklarını kaydeden 47 yaşındaki teknik adam, "Duran toplardan sadece 4 gol yedik. Yediğimiz golleri analiz ediyorum. Yediğimiz gollere baktığımda beklerimizin direkt hatası yok. Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi 11 oyuncunun da takım savunması için çalışması. Duran toplar ise biraz farklı. Geçtiğimiz sezon duran toplarda çok daha iyiydik. Bu konuda çalışmalıyız. Bazı duran toplarda şansızdık. 5-6 maç iyi gösterge olmaz ama yine de buna çalışmalıyız" cümlelerine yer verdi.

"Galatasaray, bizim için zor bir rakip"

Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunun altını çizen Slot, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz maçta Crystal Palace, topa çok fazla sahip olmadı. Bizim açımızdan maç iyi gidiyordu. Sonrasında Crystal Palace'a çok fırsat tanıdık. Bunun sonucu da bizim için kötü oldu. Topu kaybetmememiz gereken zamanlarda topu kaybettik. Crystal Palace, Galatasaray'dan farklı bir takım. Onları yenmek zor. Süper Lig'de 7'de 7 yaptılar. Zihinsel olarak çok güçlüler. Galatasaray, bizim için zor bir rakip."

Slot, ayrıca İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın bugün antrenmanı tamamlayamadığını ve bu yüzden kadroda yer almadığını belirtti. - İSTANBUL