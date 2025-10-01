Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray karşısında maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool, RAMS Park'ta karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarıda top oyunda çok kalmadı"

Hollandalı teknik adam, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Ama kazanamadık. Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Burada takım açısından daha çok beğeneceğim nokta vardı. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı pozisyon bulmakta zorlandık. Onlar her şeyiyle takım savunmasına odaklandılar. İkinci yarıda top zaten oyunda çok kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Oyunculardan beklenti çok daha yüksek"

Slot, birçok oyuncusunun sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdığını ve bunun da başta sakatlık olmak üzere birçok risk teşkil ettiğini dile getirdi. Tecrübeli teknik direktör, "Oyunculardan beklenti çok daha yüksek. Bu talep karşısında oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bu da sakatlıklara neden olabiliyor. Benim isteğime bağlı değil, bazen rotasyon yapmak gerekiyor. Ben takımımdan memnunum ama elimizdeki oyuncu sayısına baktığımızda 2, 3, 4 oyuncu sakatlandığında 15-16 oyuncu kalıyor oynayacağımız. Bu da işlerimizi daha zorlu hale getiriyor. Bu ekip olarak aldığımız bir karardı. Bu kararlara inancım tam" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın penaltı pozisyonu hakkında da görüşlerini aktaran Arne Slot, "Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi ve hakem de penaltıyı verdi" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL