Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline tek yenilgiyle geldi - Haberler

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Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline tek yenilgiyle geldi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline tek yenilgiyle geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti.

Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Milan ve Portekiz'in Porto takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.

Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı.

Gol yükünü 3 oyuncu çekti

Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.

Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:

TurRakipSonuçlar
B GrubuMilan3-2, 2-1
B GrubuPorto5-1, 2-0
B GrubuAtletico Madrid3-2, 2-0
Son 16Inter2-0, 0-1
Çeyrek finalBenfica3-1, 3-3
Yarı finalVillarreal2-0, 3-2

Kadrosu

Liverpool'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci:

No.AdıOG
1Alisson Becker120
13Adrian00
62Caoimhin Kelleher00
Savunma:

No.AdıOG
4Virgil Van Dijk80
5Ibrahima Konate72
12Joe Gomez70
21Kostas Tsimikas50
32Joel Matip70
26Andrew Robertson90
66Trent Alexander-Arnold80
Orta saha:

No.AdıOG
10Sadio Mane125
3Fabinho121
14Jordan Henderson111
6Thiago Alcántara91
8Naby Keita91
7James Milner80
15Alex Oxlade-Chamberlain60
17Curtis Jones40
67Harvey Elliott10
Forvet:

No.AdıOG
11Muhammed Salah128
9Roberto Firmino65
23Luis Diaz62
20Diogo Jota101
27Divock Origi71
18Takumi Minamino40

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liverpool, İspanya, Spor, Haberler

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