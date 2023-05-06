Liverpool, sahasında Brentford'u tek golle mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Brentford'u 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Brentford'u 1-0 yendi.
Ligi ilk 4'te bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Brentford'u ağırladı.
Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 13. dakikada attığı golle üç puana uzanan Jürgen Klopp'un öğrencileri, üst üste altıncı maçlarından da galibiyetle ayrıldı.
Liverpool, bu galibiyetle puanını 62'e çıkarırken, Brentford 50 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor