Liverpool, Ryan Gravenberch'i transfer etti
Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti. Hollandalı futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.
Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor