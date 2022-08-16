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Liverpool, Premier Lig'deki 2. maçından da beraberlikle ayrıldı

Liverpool, Premier Lig'deki 2. maçından da beraberlikle ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Liverpool, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Liverpool, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Manchester City'ye kaptıran Liverpool, Crystal Palace'ı konuk etti.

Karşılaşma, Crystal Palace'tan Zaha'nın 32 ve Liverpool'dan Diaz'ın 61. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool'un Uruguaylı forvet oyuncusu Darwin Nunez, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12'nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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