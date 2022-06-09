Liverpool, Origi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liverpool, Origi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Liverpool, Origi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ay sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı milli futbolcu Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ay sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı milli futbolcu Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 8 yıl önce takıma katılan 27 yaşındaki Origi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi.

Origi, 2014'te 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle Lille'den Liverpool'a transfer olmuştu. Belçikalı forvet, daha sonra birer sezon Lille ve Wolfsburg'da kiralık olarak oynamıştı.

Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Liverpool'da 175 maça çıkan Origi, 41 gol attı.

Ayrıca ay sonunda sözleşmeleri bitecek Loris Karius, Sheyi Ojo ve Ben Woodburn'ün de takımdan ayrılacağı kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Divock Origi Liverpool England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title