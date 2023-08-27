Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesine rağmen galip geldi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Liverpool kaptanı Van Dijk'in kırmızı kart görmesine rağmen Nunez'in attığı gollerle karşılaşmayı kazanan Liverpool, puanını 7'ye çıkardı.