Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesine rağmen galip geldi
Spor Haberleri
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Liverpool kaptanı Van Dijk'in kırmızı kart görmesine rağmen Nunez'in attığı gollerle karşılaşmayı kazanan Liverpool, puanını 7'ye çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.