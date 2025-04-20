Liverpool, Leicester City'i Yenerek Şampiyonluk İddiasını Sürdürüyor
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Golü atan Trent Alexander-Arnold, Liverpool'un liderliğini devam ettirmesine yardımcı oldu. Leicester City ise bu sonuçla küme düştü.
İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 yendi.
King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmada Liverpool'un golünü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.
79 puanla liderliğini sürdüren Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
18 puanla 19. sırada yer alan Leicester City ise bu sonucun ardından küme düştü.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor