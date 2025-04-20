Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı
Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Liverpool, Leicester City'i Yenerek Şampiyonluk İddiasını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Golü atan Trent Alexander-Arnold, Liverpool'un liderliğini devam ettirmesine yardımcı oldu. Leicester City ise bu sonuçla küme düştü.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 yendi.

King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmada Liverpool'un golünü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

79 puanla liderliğini sürdüren Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

18 puanla 19. sırada yer alan Leicester City ise bu sonucun ardından küme düştü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.