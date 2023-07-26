Liverpool Kaptanı Jordan Henderson, Taraftara Veda Etti

Liverpool'un emektar kaptanı Jordan Henderson, sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı. Henderson, 12 yıllık Liverpool kariyerine veda ederek Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile sözleşme imzalayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un emektar kaptanı Jordan Henderson, taraftara veda mesajı yolladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından ayrılık haberini veren 33 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Son 12 yılı kelimelere dökmek zor. Elveda diyebilmek daha da zor. Ölene kadar her zaman Liverpoollu olacağım. Her şey için teşekkürler. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerini kullandı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Henderson, sezonluğu 12 milyon sterlin maaş ve performansa bağlı primler karşılığında Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile sözleşme imzalayacak.

Liverpool'da 2011'den bu yana görev alan Henderson, tüm kulvarlarda 492 karşılaşmada 33 gol ve 61 asiste imza attı.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 77 karşılaşmada 3 gol kaydetti.