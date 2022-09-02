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Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı

Spor Haberleri

Liverpool, Juventus'tan Arthur Melo'yu kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Liverpool'un, Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo'yu 2022-23 sezonunun geri kalanı için Juventus'tan kiraladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya." ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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