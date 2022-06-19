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Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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