Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu - Haberler

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Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın sahibi oldu

Liverpool, normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sona eren final maçında Chelsea'ye penaltılarla 6-5 üstünlük sağlayarak İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) sahibi oldu.

Liverpool, normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sona eren final maçında Chelsea'ye penaltılarla 6-5 üstünlük sağlayarak İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Chelsea ile Liverpool karşılaştı.

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İki takım da maç boyunca girdiği net pozisyonlardan faydalanamadı. Mücadelenin normal süresi ile uzatma devreleri 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Liverpool adına James Milner, Thiago Alcantara, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota ve Kostas Tsimikas golü buldu, Sadio Mane vuruştan yararlanamadı.

Chelsea'de Marcos Alonso, Reece James, Ross Barkley, Jorginho ve Hakim Ziyech penaltıları gole çevirdi, Cesar Azpilicueta ve Mason Mount ise atışları kaçırdı.

Rakibine penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Liverpool, Federasyon Kupası'nda 8. şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Liverpool, Chelsea, England, Londra, Spor, Haberler

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