Liverpool, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Geldi

İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için RAMS Park'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile mücadele edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını ülkesinde tamamlayan İngiliz temsilcisi, dün İstanbul'a ulaştı ve Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklamaya geçti. Liverpool kafilesini taşıyan otobüs müsabakanın yapılacağı maç için yoğun güvenlik önlemleri içinde stadyuma geldi. - İSTANBUL