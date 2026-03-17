Liverpool, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Takımın antrenmanı basına kapalı bölümde maç taktiği üzerinde duruldu.

LIVERPOOL, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Liverpool, yarın TSİ 23.00'te Anfield Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt