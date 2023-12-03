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Liverpool, Fulham'ı 4-3 mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti.

Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 20. dakikada Bernd Leno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Fulham, 24. dakikada Harry Wilson ile beraberliği yakalasa da Alexis Mac Allister, 38. dakikada Liverpool'u yeniden öne geçirdi.

Konuk ekip, 45+3. dakikada Kenny Tete'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi, 80. dakikada ise Bobby Armani Decordova-Reid ile 3-2 üstünlük yakaladı.

Pes etmeyen Liverpool, 87. dakikada Wataru Endo, 88. dakikada ise Trent Alexander-Arnold'un golleriyle mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.

Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.

Chelsea 10 kişiyle kazandı

Ligde oynanan diğer maçta Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı 3-2 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. ve 65. dakikada (Penaltıdan) Enzo Fernandez, 21. dakikada ise Levi Colwill kaydetti.

Brighton'ın gollerini 43. dakikada Facundo Buonanotte ve 90+2. dakikada Joao Pedro attı.

Chelsea'de Conor Gallagher, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mavi-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 19'a çıkarırken, Brighton 22 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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