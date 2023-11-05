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Liverpool, deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de liderlik mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı. Luton Town 80. dakikada öne geçerken, Liverpool'un Luis Diaz'in son dakika golüyle beraberlik sağladığı maçta her iki takım da bir puana razı oldu.