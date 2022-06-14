Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Portekiz'in Benfica takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Portekiz'in Benfica takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu. Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki Nunez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı. Nunez, Penarol ve Almeria'da oynadıktan sonra 2020'de Benfica'ya transfer olmuştu. Benfica'da iki sezonda 85 maça çıkan Nunez, 48 gol kaydetti. Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Charles Darwin Liverpool Portekiz Benfica Spor Haberler

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