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Liverpool'dan Bournemouth karşısında 9 gollü rekor galibiyet

Spor Haberleri

Liverpool'dan Bournemouth karşısında 9 gollü rekor galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 9-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 9-0 mağlup etti.

Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, Luis Diaz'ın 3 ve 85, Harvey Elliott'ın 6, Trent Alexander-Arnold'ın 28, Roberto Firmino'nun 31 ve 62, Virgil van Dijk'ın 45, Chris Mepham'ın kendi kalesine 46 ve Fabio Carvalho'nun 80. dakikada attığı gollerle 9 farklı galibiyete ulaştı.

Ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı. Bournemouth 3 puanda kaldı.

Bu arada Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.

Manchester City geriden gelerek kazandı

Son şampiyon Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi.

Crystal Palace, John Stones'un 4. dakikada kendi kalesine ve Joachim Andersen'in 21. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Rakibine Bernardo Silva'nın 53, Erling Haaland'ın 62, 70 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle cevap veren ev sahibi takım, karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City, 10 puana yükselirken Crystal Palace 4 puanda kaldı.

Günün aynı saatte başlayan diğer maçlarında ise Chelsea, Leicester City'yi 2-1, Brighton da Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Brentford ile Everton ise 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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