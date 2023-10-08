Liverpool, Brighton ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, konuk olduğu Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'ın golleri Muhammed Salah'dan gelirken, Brighton'ın gollerini Simon Adingra ve Lewis Dunk kaydetti. Bu sonuçla Liverpool puanını 17'ye, Brighton ise 16'ya yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, konuk olduğu Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 8. haftasında Liverpool'ın golleri 40. ve 45+1. (penaltıdan) dakikalarda Muhammed Salah'dan geldi. Brighton'ın gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool puanını 17'ye, Brighton ise 16'ya yükseltti.

Günün diğer maçlarında, Newcastle United deplasmanda West Ham United ile 2-2, Wolverhampton ise konuk ettiği Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.