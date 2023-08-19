Liverpool, Bournemouth'u 3-1 yenerek galip geldi

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Luis Diaz, Muhammed Salah ve Diogo Jota attı. Alexis Mac Allister ise kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle Liverpool puanını 4'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-1 yendi.

Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Konuk takım, 3. dakikada fileleri havalandıran Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçse de rakibine Luis Diaz'ın 27, Muhammed Salah'ın 36 ve Diogo Jota'nın 62. dakikada attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Alexis Mac Allister, 58. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

"Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.

Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi oldu.

Günün diğer maçlarında Brighton, Wolverhampton'ı 4-1, Brentford ise Fulham'ı 3-0 mağlup etti.