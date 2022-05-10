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Liverpool, Aston Villa deplasmanında galip geldi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Liverpool, Aston Villa deplasmanında galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.

Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı 6. dakikada Joel Matip ve 65. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle yendi.

Ev sahibi ekibin tek golü, 3. dakikada Douglas Luiz'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool, 86 puana ulaştı. Aston Villa ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, son iki haftaya girilirken maç fazlasıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği Manchester City ile puanını eşitledi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, sadio mane, Liverpool, Spor, Haberler

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