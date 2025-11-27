Liverpool'a büyük şok! Bir darbe de Şampiyonlar Ligi'nde aldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Anfield'da ağırladığı PSV karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Mücadelenin 6. dakikasında Ivan Perisic'in penaltı golüyle geri düşen Liverpool, 16. dakikada Dominik Szoboszlai ile eşitliği yakalasa da oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı.

PSV İKİNCİ YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada daha istekli, daha hızlı ve daha agresif bir PSV vardı. Hollanda ekibi, 56. dakikada Guus Til'in golüyle yeniden öne geçti. Liverpool savunması dağılırken PSV, Driouech'in 73 ve 90+1. dakikalarda attığı iki golle farkı açtı ve Anfield'dan 4-1'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

GRUPTA DENGELER DEĞİŞTİ

Bu sonuçla Liverpool 9 puanda kaldı ve grup liderliği için büyük bir şansı tepti. PSV ise puanını 8'e yükselterek bir üst tur iddiasını önemli ölçüde artırdı. Devam eden haftada Liverpool, kritik Inter deplasmanına çıkacak. PSV ise sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.