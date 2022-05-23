Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli Fabio Carvalho'yu transfer etti - Haberler

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Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli Fabio Carvalho'yu transfer etti

AA - Fatih Erel - Spor
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Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli Fabio Carvalho'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, " Liverpool, Fabio Carvalho'nun bu yaz kulübe katılacağını doğruluyor." denildi.

Açıklamada, Premier Lig'e yükselen Fulham'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun, 1 Temmuz'da resmi olarak Liverpool'a katılacağı belirtildi.

Carvalho, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e yükselmesine 36 maçta 10 gol atarak katkı verdi.

AA / Fatih Erel - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Liverpool, Fabio, Spor, Haberler

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