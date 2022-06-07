Litvanya-Türkiye - Haberler

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Litvanya-Türkiye

AA - Hilmi Sever - Spor
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Litvanya-Türkiye

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Litvanya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LFFHakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov,

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Litvanya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: LFF

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Litvanya : Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

AA / Hilmi Sever - Spor

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