Litvanya-Türkiye - Haberler

Litvanya-Türkiye UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Litvanya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LFFHakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Litvanya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LFF Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan) Litvanya : Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun AA / Hilmi Sever - Spor Sırbistan Litvanya Türkiye Spor Haberler

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