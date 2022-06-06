Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Litvanya Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Litvanya Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. LFF Stadı'nda teknik direktör Valdas Ivanauskas yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdman, teknik direktör Ivanauskas'ın oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi. Litvanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. AA / Hilmi Sever - Spor Litvanya Türkiye Spor Haberler

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