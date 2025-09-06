Haberler

Litvanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Litvanya, ev sahibi Letonya'yı 88-79'luk skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Litvanya, çeyrek finalde Yunanistan-İsrail eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya)

Litvanya : Velicka 21, Radzevicius 2, Sirvydis 18, Tubelis 18, Blazevic 9, Normantas 2, Sedekerskis 6, Valanciunas 9, Giedraitis, Sargiunas 3

Letonya : Zagars 6, Kurucs 3, Lomazs 21, Davis Bertans 3, Porzingis 34, Mejeris 1, Dairis Bertans, Smits 8, Cavars, Zoriks 3

1. Periyot: 28-18

Devre: 47-37

3. Periyot: 66-54

Beş faulle çıkanlar: 35.18 Blazevic ( Litvanya ), 38.11 Kurucs, 39.25 Davis Bertans, 39.40 Porzingis ( Letonya )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Litvanya, ev sahibi Letonya'yı 88-79 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Litvanya, Yunanistan- İsrail eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

44 yıl sonra garajdan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.