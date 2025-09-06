Litvanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Litvanya, ev sahibi Letonya'yı 88-79'luk skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Litvanya, çeyrek finalde Yunanistan-İsrail eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya)
Litvanya : Velicka 21, Radzevicius 2, Sirvydis 18, Tubelis 18, Blazevic 9, Normantas 2, Sedekerskis 6, Valanciunas 9, Giedraitis, Sargiunas 3
Letonya : Zagars 6, Kurucs 3, Lomazs 21, Davis Bertans 3, Porzingis 34, Mejeris 1, Dairis Bertans, Smits 8, Cavars, Zoriks 3
1. Periyot: 28-18
Devre: 47-37
3. Periyot: 66-54
Beş faulle çıkanlar: 35.18 Blazevic ( Litvanya ), 38.11 Kurucs, 39.25 Davis Bertans, 39.40 Porzingis ( Letonya )
Litvanya, Yunanistan- İsrail eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.