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Liseli sporculardan çifte zafer

Liseli sporculardan çifte zafer
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Eskişehirli genç sporcular, Yenikent'te düzenlenen Eskişehir Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Bilek Güreşi Müsabakaları'nda çifte zafer kazandı.

Eskişehirli genç sporcular, Yenikent'te düzenlenen Eskişehir Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Bilek Güreşi Müsabakaları'nda çifte zafer kazandı.

8-9 Mart tarihlerinde Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Eskişehir genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden Zeynep Yiğit ve İlhan Sekezek, organizasyonda gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Zeynep Yiğit, Kızlar 60 kilogram kategorisinde sağ ve sol kol olmak üzere iki birincilik elde ederken, İlhan Sekezek ise Erkekler 65 kilogram kategorisinde hem sağ hem de sol kolda şampiyonluk kazandı. Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda sporcularını tebrik ederek, "Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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