Lise öğrencisi Sevil, yeşil sahalarda takımının başarısı için ter döküyor - Haberler

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Lise öğrencisi Sevil, yeşil sahalarda takımının başarısı için ter döküyor

AA - Zekeriya Karadavut - Spor
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Lise öğrencisi Sevil, yeşil sahalarda takımının başarısı için ter döküyor

Aksaray'da lise öğrencisi Sevil Keser, arkadaşının tavsiyesiyle başladığı futbolda, başarılı olmak için aralıksız çalışıyor.

Aksaray'da lise öğrencisi Sevil Keser, arkadaşının tavsiyesiyle başladığı futbolda, başarılı olmak için aralıksız çalışıyor.

Aksaray Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve Tuz Gölü Spor Kadın Futbol Takımı kalecisi Keser, AA muhabirine, İzmir'in Konak ilçesinde doğduğunu 2015'te Aksaray'a geldiğini söyledi.

Keser, severek başladığı futbolla hayatının değiştiğini, yeşil sahalara çıktığı zaman çok mutlu olduğunu belirtti.

Kalecinin her zaman motive olması gerektiğini anlatan Keser, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir top çıkardığımda çok seviniyorum. Gol yediğimde ise moralim çok bozuluyor. O yüzden sahada gol yememek için mücadele ediyorum. Futbol oynamak çok güzel bir duygu. Tabi ki zor yanları da var. Bizim için sakatlık en büyük korku. İlk başladığımda çok zorlandım. 'Kızlar ne anlar futboldan. Bu oyun erkek işi bırakın bu işleri. Kale çok büyük sen nasıl atlayacaksın, nasıl topa uçacaksın.' dediler. Futbol oynamayı çok sevdiğim için bu söylemler beni zorlamadı."

Tuz Gölü Spor Kulübü Teknik Direktörü Mihman Altıntop ise kızların spora kazandırılması amacıyla dezavantajlı bölgelerde yetenek taraması yaparak kulübü kurduklarını dile getirdi.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor

Tuz Gölü Aksaray Futbol Spor Haberler

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