Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı

İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Malatyalı öğrenciler üçüncülük birde beşincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Malatyalı öğrenciler üçüncülük birde beşincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kupaya katılan Göztepe Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinden Abdullah Ekici dünya üçüncüsü olurken, Onur Toptaş'ta dünya beşinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Göztepe Anadolu Lisesi Müdürü Ergün Armağan, öğrencileri tebrik ederken, öğrenciler ise verdikleri destek için okul müdürüne teşekkür etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks İstanbul Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title