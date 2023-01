Lisanslarının verilmediğini iddia eden futbolcular şikayetçi oldu

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de mücadele veren Çaycumasporlu futbolcular lisanslarının verilmediğini öne sürerek Çaycuma Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. Kulüp Başkanı Enes Eser'in tüm yetkilerinin elinden alındığı öğrenilirken futbolcular ise mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Çaycumaspor oyuncuları lisansları verilmediği için maç oynayamayınca, altyapı oyuncuları U18, U17 ve U16 genç futbolcuları takımları için mücadele etmek zorunda kaldı. Kulüp Başkanı Enes Eser hakkında yapılan şikayetler sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından duruşma gerçekleştirildi. Çaycuma Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim; kulüp başkanı Enes Eser hakkında tedbir kararlarının devamına karar verdi. Evrakların tamamlanması için duruşmayı 1 Şubat tarihine erteledi. Futbolcular ise bu durum karşısında Enes Eser'den davacı ve şikayetçi olarak, kulübün denetim kurulu üyelerinin yetkili kılınmasına karar verilmesini istedi.

Lisanslarının verilmediğini söyleyen futbolcular, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 2008'den bugüne amatör ve profesyonel olarak futbol oynayan Süleyman Köse, "Bu sene Çaycumaspor'la anlaştık. Dışarıdan gelen 20'ye yakın arkadaşımız bulunmakta. Buranın başarısı için emek vermeye geldik ama yönetim içinde bazı anlaşmazlıklar olduğu için kulüp bir kayyum sürecine girmiş bulunmakta. Dün bir duruşma oldu. Bu duruşma ertelendi. Transfer dönemindeyiz. Bu durum sporcular olarak bizi mağdur ettiği için biz bugün sporcular olarak kendi beyanımızı vermek için hakim karşısında dilekçemizi sunmaya geldik" dedi.

Kulüp Başkanı Enes Eser'in lisansların futbolcularda olduğunu söyleyerek mahkeme heyetini yanılttığını öne süren Köse, "Lisansların bizde olduğu belirtilmiş. Lisanslarımız bizim elimizde değil. Çaycumalılar tarafından tehdit edildiğimiz söylendi ama böyle bir şeyde söz konusu değil. Şu an Çaycuma'dayız zaten. Paraların herkese verildiği söylenmiş duyumlarımıza göre ama kulüpteki arkadaşımızın çoğu mağdur durumda. Alacaklarının büyük kısmını alamayan var. Bütün futbolcular mağdur durumda. Transfer dönemindeyiz ama kulüpte tedbir var. Kulübe ne transfer yapılabiliyor ne de verilebiliyor. Biz bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz. Ailemize bu şekilde bakabiliyor, geçiniyoruz. Durum böyle olduğu için gitmek isteyen arkadaşlarımız gidemiyor. Kalmak isteyenlerde çıkıp oynayamıyor. Çaycumaspor kulübü bu durumda mağdur oluyor. Alt yapıyla maça çıkmak zorunda kalıyor. Biz bugün bu durumun bir an önce çözülmesi, bir tarafa aktarılması için, kim haklıysa yetkilinin birinin atanıp bizim sorunlarımıza çözüm bulmasını istiyoruz. Yaklaşık 10 oyuncumuz burada. 6 arkadaşımız yolda geliyor. Diğer arkadaşlarımızda maddi imkansızlıklardan dolayı gelemedi. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Dilekçelerini bizle aynı beyannameyi verecekler. Biz adalete güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Hakime hanımdan bir an önce ara karar vermesini talep ediyoruz" diye konuştu.

17 senedir profesyonel olarak sahalarda oynayan Çaycumaspor kaptanı Ramazan Aksoy, ligin başından beri sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Ayın 17'sinde kayyum atandı dediler. Biz o yüzden buraya geldik ama bu işlerin çözülmediğini gördük. Hakime hanım mahkemeyi 1 Şubat'a erteledi. Ama bu bizim mağduriyetimize yol açıyor. Şu an süper amatör lig devam ediyor. 5, 6 maç kaldı. Bölgesel amatör lig 28'nde başlayacak ve bizim Şubat ayının 15'nde transfer süremiz bitiyor. Bu konunun uzaması bizim mağduriyetimiz. Uzakta olan arkadaşlarım var onlar gelemedi. Cebinde 1 TL'si bile yok. 18'ine kadar sessiz bir şekilde kaldık, çözümlenmesini istediğimiz için. Ama yine konu uzadı. Enes Eser, tehdit edildiğimizi, paramızı aldığımızı lisansları bize verdiğini söylemiş. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığını anlatmak için buraya gelme kararı aldık. Mağdur olduğumuz için dilekçe vereceğiz. Enes Eser'in söylediği ifadelerde hiçbir aslı, payı yok. En kısa sürede bu olayın çözümlenmesini istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin. Karar erken çıkabiliyorsa çıksın istiyoruz. 4 aydır bütün takım arkadaşlarım mağdur. Bunlar çok yanlış şeyler. Ben takımı yarıda bıraktım. Borç para alarak buralara kadar geldik lütfen mağduriyetimiz giderilsin."

Çaycumaspor oyuncuları şikayetleri öncesi Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ile görüşme sağlayarak sorunlarını dile getirdi. Çaycumaspor kadrosunda bulunan Bünyamin Saraç, Emre Çelebi, Ramazan Aksoy, Yazar Taşkın, Recep Doğan, Metehan Mertek, Süleyman Köse, Gökhan Ayarcı, Mehmet Tahir Kalem, Tarık İnaç, Yusuf Kanağı, Hasan Tungut, Emir Araboğa, Berat Aydın, Emir Özden ve Can Kaplan mahkemede bulunan dosyaya eksik evrakları ve şikayet dilekçelerini verdi. - ZONGULDAK