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Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oldu

Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oldu

Spor Haberleri

Fransız ekibi PSG'den ayrılan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı. Barcelona'ya dönmeyi çok istediğini ancak geleceğini başkasının ellerine bırakmak istemediğini belirten Messi, kararında maddi endişelerin etkili olmadığını söyledi.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı.

İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullandı.

La Liga'nın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığına dair haberler duyduğunu belirten Messi, "Yine de çok fazla şey eksikti. Oyuncu satmalarından ya da maaşları düşürmelerinden sorumlu olmak istemedim. Yorulmuştum." şeklinde görüş belirtti.

Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim." dedi.

Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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