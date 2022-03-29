Lionel Messi, global marka elçisi oldu

Bu anlaşmaya göre; global marka elçisi olarak Lionel Messi, Socios.com'u 400 milyon takipçisine tanıtacak. Messi, ilk olarak Socios.com marka kampanyasından başlayarak çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Socios.com'un CEO'su Alexandre Dreyfus ise, "Lionel Messi gibi ancak bir nesilde rastlanabilen özel yetenekler, güzel oyunu taraftarlar için ekstra özel kılıyor. Socios.com'da yapmaya çalıştığımız şey, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, taraftarların desteklerinin değerli olduğunu, önemli olduğunu, özel olduğunu hissetmelerini sağlamak. Lionel Messi'yi yeni Global Marka Elçimiz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için birlikte daha kapsayıcı, heyecan verici ve ödüllendirici bir gelecek inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz. Son birkaç yılda ileriye doğru büyük adımlar attık, ancak futbol taraftarları bir şey biliyorsa, o da Lionel Messi yanınızdayken her şeyin mümkün olduğudur" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor