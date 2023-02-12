Lionel Messi depremzedeler için destek çağrısı yaptı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli." ifadelerini kullandı.