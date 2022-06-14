Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor