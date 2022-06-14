Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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