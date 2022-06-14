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Lincoln Henrique: "Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lincoln Henrique: 'Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğim'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istediğine vurgu yaparak, Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istediğine vurgu yaparak, Fenerbahçe için sahada her şeyi vereceğini söyledi.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, bu fırsattan dolayı çok motiveyim. Hiç şüphe yok ki sezon başladığında sahada Fenerbahçe için her şeyi vereceğim. Kulübün büyüklüğünden zaten bahsetmeme gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istiyorum" dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Henrique, "Onların bana göstermiş olduğu destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada Fenerbahçe taraftarı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman maksimumumu vereceğim. Bu sezon güzel bir sezon olacak ve inşallah bütün hedeflerimizi kazanırız" sözlerine yer verdi.

Daha sonra Teknik Direktör Jorge Jesus'la da bir araya gelen Lincoln Henrique, sahayı ve soyunma odalarını gezdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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