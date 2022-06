Lincoln Henrique: Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok gururluyum

"Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir"

" Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım"

Profesyonel futbolcuların her zaman her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Lincoln, "Şükürler olsun ki ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Dolayısıyla benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Ben futbolda her zaman her şeye hazırım. Gerçekten aşık olduğum işi yapıyorum Çok çalışmamız gerekiyor ki şu ana kadar öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lincoln son olarak ise dövmelerinin genellikle ailesini temsil ettiğini belirterek, "Aile bireylerimin isimleri yazıyor. Bütün dövmelerimin benim için özel bir anlamı var" dedi.